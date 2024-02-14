Сабиров Гарей
Место рожденияБашкортостан,Россия
Дата рождения1900
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Сабирова) Фардуна
Мать ребёнка: Сабирова (Сахаутдинова) Галима
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сабиров Рафкат
Мать ребёнка: Сабирова (Сахаутдинова) Галима
Рождение ребёнка
30.08.1928
Сын: Сабиров Гайнельзян
Мать ребёнка: Сабирова (Сахаутдинова) Галима
Смерть
1970