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Сабиров Гарей

Место рождения

Башкортостан,Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1922

Жена: Сабирова (Сахаутдинова) Галима

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Сабирова) Фардуна

Мать ребёнка: Сабирова (Сахаутдинова) Галима

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сабиров Рафкат

Мать ребёнка: Сабирова (Сахаутдинова) Галима

Рождение ребёнка
30.08.1928

Сын: Сабиров Гайнельзян

Мать ребёнка: Сабирова (Сахаутдинова) Галима

Смерть
1970

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