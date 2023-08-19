Чолпан Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Чолпан Иван
Мать: ?
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка-1811г.зап-185
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Феодора
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-185
Рождение ребёнка
1796
Сын: Чолпан Федор Юрьевич
Мать ребёнка: Феодора
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка-1811г.зап-185
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кириакия Юрьевна
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Феодора
Смерть
1833
Похороны
Неизвестно