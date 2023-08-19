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Чолпан Юрий Иванович

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1761

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Чолпан Иван

Мать: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка-1811г.зап-185
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чолпан Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Феодора

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-185
Рождение ребёнка
1796

Сын: Чолпан Федор Юрьевич

Мать ребёнка: Феодора

ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка-1811г.зап-185
Рождение ребёнка
1800

Сын: Чолпан Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кириакия Юрьевна

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чолпан Трифон Юрьевич

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Феодора

Смерть
1833
Похороны
Неизвестно
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