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Чолпан Иван

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО,Ф - 12-2-38,зап-185
Рождение ребёнка
1756

Сын: Чолпан Ефим / Евхим / Иванович

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-186
Рождение ребёнка
1761

Сын: Чолпан Юрий Иванович

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка-1811г.зап-185
Смерть
Неизвестно