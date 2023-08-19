Чолпан Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЗО,Ф - 12-2-38,зап-185
Рождение ребёнка
1756
Сын: Чолпан Ефим / Евхим / Иванович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-186
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чолпан Юрий Иванович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка-1811г.зап-185
Смерть
Неизвестно