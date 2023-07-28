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Чолпан Трифон Юрьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1810

Дата смерти

16.06.1882

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Чолпан Юрий Иванович

Мать: Феодора

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чолпан Антон Трифонович

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чолпан Харлампий Трифонович

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Балжи Феодора Трифонова

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чолпан Константин Трифонович

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Чолпан Козьма Трифонович

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Екатерина Константиновна

Смерть
16.06.1882
Причина смерти: Естественная смерть/старость