Чолпан Трифон Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти16.06.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Чолпан Юрий Иванович
Мать: Феодора
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чолпан Харлампий Трифонович
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Балжи Феодора Трифонова
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Чолпан Константин Трифонович
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1882
Причина смерти: Естественная смерть/старость