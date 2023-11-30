Шмараев Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Шмараев Василий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шмараев Михаил Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Шмараев Герасим Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шмараев Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
20.04.1767
Перепись населения | Сказки об однодворцах 1767 г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно