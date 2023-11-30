Шмараев Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмараев Филипп Васильевич

Шмараев Филипп Васильевич

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Шмараев Василий Никифорович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шмараев Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шмараев Герасим Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шмараев Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
20.04.1767
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | Сказки об однодворцах 1767 г.
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close