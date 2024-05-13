Шмараева (Выходцева) Федора Федоровна 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Выходцева) Федора Федоровна

Место рождения

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1754

Муж: Шмараев Филипп Васильевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шмараев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шмараев Герасим Филиппович

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шмараев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Филатова (Шмараева) Ефимия Филипповна

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Переверзева (Шмараева) Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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