Шмараева (Выходцева) Федора Федоровна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шмараев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Шмараев Герасим Филиппович
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шмараев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Филатова (Шмараева) Ефимия Филипповна
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Переверзева (Шмараева) Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно