Шмараев Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
1760
Жена: Шмараева Ирина Леоновна
Упоминание
1762
Военная служба
1770
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шмараев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Шмараева Ирина Леоновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Шмараева Ирина Леоновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шмараев Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Шмараева Ирина Леоновна
Упоминание
1782
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марина Михайловна
Мать ребёнка: Шмараева Февронья
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Шмараева Февронья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Шмараева Февронья
Упоминание
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмараева Февронья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815