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Шмараев Михаил Филиппович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шмараев Филипп Васильевич

Мать: Шмараева Федора Федоровна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1760

Жена: Шмараева Ирина Леоновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1762
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Военная служба
1770
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шмараев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Шмараева Ирина Леоновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Шмараева Ирина Леоновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шмараев Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Шмараева Ирина Леоновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1782
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марина Михайловна

Мать ребёнка: Шмараева Февронья

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шмараев Фрол Михайлович

Мать ребёнка: Шмараева Февронья

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Шмараева Февронья

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1816
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева Февронья

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1815
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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