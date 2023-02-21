Костин Афанасий Иродионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1842 ст.
Сын: Костин Нестор Афанасьевич
Мать ребёнка: Костина Неонила Васильева
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 25 октября 1842 г. Воприемник "означенной церкви дьячек Иродион Климонтов Сырнев". (Ф. 237, оп. 75, д. 1274, л. 208 (об), 209.
Смерть
Неизвестно