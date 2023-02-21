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Костин Афанасий Иродионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1842 ст.

Сын: Костин Нестор Афанасьевич

Мать ребёнка: Костина Неонила Васильева

Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 25 октября 1842 г. Воприемник "означенной церкви дьячек Иродион Климонтов Сырнев". (Ф. 237, оп. 75, д. 1274, л. 208 (об), 209.
Смерть
Неизвестно
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