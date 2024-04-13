Костин Нестор Афанасьевич 20.10.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Костин Нестор Афанасьевич

Автор
АМ
Мыльников А.

мужской, родился 20.10.1842 ст., Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область

умер ?.06.1915 ст., Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Отец
Костин Афанасий ИродионовНеизвестно г.р.
Мать
Костина Неонила ВасильеваНеизвестно г.р.
Супруги
Костина (Перешеина) Иулиания Минина1841 г.р.
Костина Неонила АкилинаНеизвестно г.р.
Дети
Кочкина (Костина) Евдокия НесторовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1842 ст.

Отец: Костин Афанасий Иродионов

Мать: Костина Неонила Васильева

Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Крещение в Покровской церкви села Адышевского 25 октября 1842 г. Воприемник "означенной церкви дьячек Иродион Климонтов Сырнев". (Ф. 237, оп. 75, д. 1274, л. 208 (об), 209.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Неонила Акилина

Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина (Костина) Евдокия Несторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
23.10.1860 ст.

Жена: Костина (Перешеина) Иулиания Минина

Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Венчание в Покровской церкви села Адышевского. Свидетели по жениху: крестьяне с. Адышевского Родион Мартинианов, Григорий Варфоломеев, Тимофей Варфоломеев Костины; по невесте: крестьяне с. Адышевского Никифор и Лаврентий Иеремеевы Тупасовы (ЦГАКО. Ф. 237, оп. 73, д. 530, л. 1490 об, 1491)

Смерть
?.06.1915 ст.
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Умер в 74 года, натуральной смертью. Источник: Ф. 237, оп. 226, д. 1692

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