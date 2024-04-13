Костин Нестор Афанасьевич
мужской, родился 20.10.1842 ст., Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
умер ?.06.1915 ст., Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
ОтецКостин Афанасий ИродионовНеизвестно г.р.
МатьКостина Неонила ВасильеваНеизвестно г.р.
Супруги
Костина (Перешеина) Иулиания Минина1841 г.р.
Костина Неонила АкилинаНеизвестно г.р.
Дети
Кочкина (Костина) Евдокия НесторовнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1842 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Неонила Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина (Костина) Евдокия Несторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
23.10.1860 ст.
Смерть
?.06.1915 ст.
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 25 октября 1842 г. Воприемник "означенной церкви дьячек Иродион Климонтов Сырнев". (Ф. 237, оп. 75, д. 1274, л. 208 (об), 209.