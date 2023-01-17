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Костин Нестор Афанасьевич

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Место рождения

Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.10.1842 ст.

Дата смерти

?.06.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1842 ст.

Отец: Костин Афанасий Иродионов

Мать: Костина Неонила Васильева

Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 25 октября 1842 г. Воприемник "означенной церкви дьячек Иродион Климонтов Сырнев". (Ф. 237, оп. 75, д. 1274, л. 208 (об), 209.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина Евдокия Несторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.06.1915 ст.
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Умер в 74 года, натуральной смертью. Источник: Ф. 237, оп. 226, д. 1692
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