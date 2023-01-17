Костин Нестор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1842 ст.
Дата смерти?.06.1915 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1842 ст.
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 25 октября 1842 г. Воприемник "означенной церкви дьячек Иродион Климонтов Сырнев". (Ф. 237, оп. 75, д. 1274, л. 208 (об), 209.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина Евдокия Несторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.06.1915 ст.
Умер в 74 года, натуральной смертью. Источник: Ф. 237, оп. 226, д. 1692