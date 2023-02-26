Боговая Татьяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1881
Отец ребёнка: Боговой Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
06.08.1883
Дочь: Зенкова Мария Спиридонова
Отец ребёнка: Боговой Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
29.07.1885
Отец ребёнка: Боговой Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
24.04.1888
Дочь: Пелагия Спиридонова
Отец ребёнка: Боговой Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
25.11.1890
Отец ребёнка: Боговой Спиридон Филиппов
Смерть
Неизвестно