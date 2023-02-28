Боговой Спиридон Филиппов
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1881
Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
06.08.1883
Дочь: Зенкова Мария Спиридонова
Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
29.07.1885
Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
24.04.1888
Дочь: Пелагия Спиридонова
Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
25.11.1890
Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова
Смерть
Неизвестно