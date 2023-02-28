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Боговой Спиридон Филиппов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Боговой Аким Спиридонов

Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1883

Дочь: Зенкова Мария Спиридонова

Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1885

Сын: Боговой Иван Спиридонов

Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1888

Дочь: Пелагия Спиридонова

Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Боговой Яков Спиридонов

Мать ребёнка: Боговая Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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