Мичков Дмитрий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мичков Георгий Дмитриевич
Мать: Мичкова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Мичков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Ирина Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно