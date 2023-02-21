Мичкова Ирина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Мичков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно