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Мичкова Ирина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Георгиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Георгиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Мичков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Георгиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Дмитрий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно