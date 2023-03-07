Мичкова (Иванова) Анна Захаровна
Место рождения
Дата рождения10.02.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1806
Отец: Иванов Захар Стахиевич
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мичков Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Зайцева Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно