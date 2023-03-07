Мичкова (Иванова) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичкова (Иванова) Анна Захаровна

Мичкова (Иванова) Анна Захаровна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.02.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1806

Отец: Иванов Захар Стахиевич

Мать: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1819

Муж: Мичков Георгий Дмитриевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мичков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мичков Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Зайцева Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мичков Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мичков Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Мичков Георгий Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close