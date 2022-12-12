Мичков Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Мичков Георгий Дмитриевич
Мать: Мичкова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Мичкова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Мичкова Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Марфа Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно