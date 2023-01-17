Иванов Захар Стахиевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Камошкин Стахий Иванович
Мать: Иванова 1-я Иванова
Бракосочетание
30.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1806
Дочь: Мичкова Анна Захаровна
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна
Крещение
28.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена Захаровна
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Устина Захаровна
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Стафеев Виссарион Захарович
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно