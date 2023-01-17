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Иванов Захар Стахиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Камошкин Стахий Иванович

Мать: Иванова 1-я Иванова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1801

Жена: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1806

Дочь: Мичкова Анна Захаровна

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иванов Иван Захарович

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена Захаровна

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Стафеев Марк Захарович

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Устина Захаровна

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Стафеев Виссарион Захарович

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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