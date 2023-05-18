Стафеев Марк Захарович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Иванов Захар Стахиевич
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Стафеева Иулитта Арефьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Стафеева Иулитта Арефьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Марковна
Мать ребёнка: Стафеева Иулитта Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно