Стафеева (Баранова) Иулитта Арефьевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Стафеев Марк Захарович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Стафеев Марк Захарович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Марковна
Отец ребёнка: Стафеев Марк Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно