Стафеева (Баранова) Иулитта Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева (Баранова) Иулитта Арефьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Баранов Арефий Григорьевич

Мать: Баранова Мария Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Стафеев Капитон Маркович

Отец ребёнка: Стафеев Марк Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Стафеев Дмитрий Маркович

Отец ребёнка: Стафеев Марк Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Марковна

Отец ребёнка: Стафеев Марк Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Марк Захарович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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