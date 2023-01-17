Баранова (Манохина) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
14.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона Арефьевна
Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагия Арефьевна
Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Стафеева Иулитта Арефьевна
Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814