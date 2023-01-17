Баранова (Манохина) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Манохина) Мария Кирилловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

1814

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Манохин Кирилл Пантелеймонович

Мать: Манохина Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1808

Муж: Баранов Арефий Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона Арефьевна

Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагия Арефьевна

Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Стафеева Иулитта Арефьевна

Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1814
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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