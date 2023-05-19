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Мария Фотиева

Место рождения

Подберезье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

02.02.1849 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1734 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Фотий Васильев

Мать: не указана

Подберезье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
22.02.1786 ст.

Муж: Василий Афанасьев

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.11.1789 ст.

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.02.1804 ст.

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьев

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
02.02.1849 ст.
Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
от старости, натурально
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