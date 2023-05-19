Мария Фотиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смерти02.02.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Фотий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1786 ст.
Муж: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
22.11.1789 ст.
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
08.02.1804 ст.
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьев
Смерть
02.02.1849 ст.
от старости, натурально