Подберезье
Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1851Подберезье, д. вл.при р. Луге.36363791102Часовня православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
259. Подберезья, деревня бывшая владельческая, при реке Луге, дворов 44, жителей 239, волостное правление (уездный город в 33 верстах), ветр. мльн. В 1 версте — 2 ц. пр. Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Подберезье д.334 стан2916 участок15станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312477Подберезьедеревня58°31'00"30°13'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603425271д Подберезьедеревня