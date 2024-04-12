Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1789 ст.
Отец: Василий Афанасьевич
Мать: Мария Фотиевна
Бракосочетание
19.01.1808 ст.
Муж: Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафья Александрова
Отец ребёнка: Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно