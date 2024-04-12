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Екатерина Васильевна

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

22.11.1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1789 ст.

Отец: Василий Афанасьевич

Мать: Мария Фотиевна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
19.01.1808 ст.

Муж: Александр Яковлевич

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кондратий Александрович

Отец ребёнка: Александр Яковлевич

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафья Александрова

Отец ребёнка: Александр Яковлевич

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Александр Яковлевич

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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