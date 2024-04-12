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Кондратий Александрович

Место рождения

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Александр Яковлевич

Мать: Екатерина Васильевна

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Кондратьева

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соломония Кондратьева

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Захарова

Смерть
Неизвестно
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