Кондратий Александрович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Александр Яковлевич
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Кондратьева
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Соломония Кондратьева
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Захарова
Смерть
Неизвестно