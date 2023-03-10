Красноперова Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: Батурина Анна Кузьмина
месяц позже июня
Бракосочетание
30.01.1863 ст.
плёнка 2058401, стр. 647 плёнка 2058402, стр. 94
Рождение ребёнка
18.10.1864
Сын: Красноперов Иван Родионов
Отец ребёнка: Красноперов Родион Петров
плёнка 2058402, стр. 325 плёнка 2058401, стр. 749 Перепись 1896г. плёнка 2211397, стр. 342-343
Место жительства
1865
ИР1865
Рождение ребёнка
02.09.1872
Сын: Красноперов Петр Родионов
Отец ребёнка: Красноперов Родион Петров
- плёнка 2058403, стр. 36 Перепись 1897г. - плёнка 2211397, стр. 343
Рождение ребёнка
21.11.1875
Сын: Красноперов Александр Родионов
Отец ребёнка: Красноперов Родион Петров
- плёнка 2058403, стр. 356 Перепись 1896г. - плёнка 2211397, стр. 343
Смерть
Неизвестно