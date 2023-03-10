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Красноперова Ксения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: Батурина Анна Кузьмина

месяц позже июня
Бракосочетание
30.01.1863 ст.

Муж: Красноперов Родион Петров

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2058401, стр. 647 плёнка 2058402, стр. 94
Рождение ребёнка
18.10.1864

Сын: Красноперов Иван Родионов

Отец ребёнка: Красноперов Родион Петров

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2058402, стр. 325 плёнка 2058401, стр. 749 Перепись 1896г. плёнка 2211397, стр. 342-343
Место жительства
1865
Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИР1865
Рождение ребёнка
02.09.1872

Сын: Красноперов Петр Родионов

Отец ребёнка: Красноперов Родион Петров

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
- плёнка 2058403, стр. 36 Перепись 1897г. - плёнка 2211397, стр. 343
Рождение ребёнка
21.11.1875

Сын: Красноперов Александр Родионов

Отец ребёнка: Красноперов Родион Петров

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
- плёнка 2058403, стр. 356 Перепись 1896г. - плёнка 2211397, стр. 343
Смерть
Неизвестно
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