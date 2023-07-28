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Красноперов Семен Родионов

Место рождения

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.04.1871

Дата смерти

15.07.1871

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1871

Отец: Красноперов Родион Петров

Мать: Красноперова Ксения Петрова

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ф. 165, о. 1, д. 17, стр. 15 - плёнка 2058402, стр. 700
Крещение
15.04.1871
Выезд, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Григорий Яковлев Красноперов (ЮБ) Анна Космина Красноперова ф. 165, о. 1, д. 17,стр. 15 - плёнка 2058402, стр. 700
Смерть
15.07.1871
Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
От поноса - плёнка 2058402, стр. 775
Похороны
17.07.1871
Выезд, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
- плёнка 2058402, стр. 775