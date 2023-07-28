Красноперов Семен Родионов
Место рождения
Дата рождения14.04.1871
Дата смерти15.07.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1871
ф. 165, о. 1, д. 17, стр. 15 - плёнка 2058402, стр. 700
Крещение
15.04.1871
Григорий Яковлев Красноперов (ЮБ) Анна Космина Красноперова ф. 165, о. 1, д. 17,стр. 15 - плёнка 2058402, стр. 700
Смерть
15.07.1871
От поноса - плёнка 2058402, стр. 775
Похороны
17.07.1871
- плёнка 2058402, стр. 775