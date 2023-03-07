Красноперов Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения18.10.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1864 ст.
плёнка 2058401, стр. 749 Перепись 1897г. плёнка 2211397, стр. 342-343
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Дочь: Красноперова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Красноперова Прасковья Артамоновна
плёнка 2211397, стр. 342-343 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.
Сын: Красноперов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Красноперова Прасковья Артамоновна
плёнка 2286203, стр. 618
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно