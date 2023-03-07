Красноперов Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперов Иван Родионович

Красноперов Иван Родионович

avatar

Место рождения

Юрино-Бобровка

Дата рождения

18.10.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1864 ст.

Отец: Красноперов Родион Петрович

Мать: Красноперова Ксения Петровна

плёнка 2058401, стр. 749 Перепись 1897г. плёнка 2211397, стр. 342-343
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Дочь: Красноперова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Красноперова Прасковья Артамоновна

плёнка 2211397, стр. 342-343 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.

Сын: Красноперов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Красноперова Прасковья Артамоновна

плёнка 2286203, стр. 618
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Прасковья Артамоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close