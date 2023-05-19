Красноперова (Сухих) Прасковья Автономова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1862 ст.
Отец: Сухих Автоном Иванов
Мать: Сухих Пелагея Николаева
плёнка 2211397, стр. 342-343 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Красноперова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Красноперов Иван Родионов
плёнка 2211397, стр. 342-343 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.
Сын: Красноперов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Красноперов Иван Родионов
плёнка 2286203, стр. 618
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно