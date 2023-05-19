Красноперова (Сухих) Прасковья Автономова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперова (Сухих) Прасковья Автономова

Красноперова (Сухих) Прасковья Автономова

Место рождения

Становка, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.

Отец: Сухих Автоном Иванов

Мать: Сухих Пелагея Николаева

Становка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2211397, стр. 342-343 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Красноперова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Красноперов Иван Родионов

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2211397, стр. 342-343 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.

Сын: Красноперов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Красноперов Иван Родионов

Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2286203, стр. 618
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Иван Родионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close