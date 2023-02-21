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Гаврилов Алексей Гаврилович

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Место рождения

д. Истомино

Дата рождения

30.03.1904

Дата смерти

12.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Истомино
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Соломонида Григорьевна

Рождение ребёнка
10.02.1929

Сын: Гаврилов Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Соломонида Григорьевна

д. Истомино
Рождение ребёнка
15.06.1934

Сын: Гаврилов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврилова Соломонида Григорьевна

д. Истомино
Рождение ребёнка
04.09.1936

Дочь: Шенаева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Гаврилова Соломонида Григорьевна

д. Истомино
Смерть
12.10.1977
Вязьма
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