Гаврилов Алексей Гаврилович
Место рожденияд. Истомино
Дата рождения30.03.1904
Дата смерти12.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Истомино
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гаврилов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврилова Соломонида Григорьевна
Рождение ребёнка
10.02.1929
Сын: Гаврилов Семён Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврилова Соломонида Григорьевна
д. Истомино
Рождение ребёнка
15.06.1934
Мать ребёнка: Гаврилова Соломонида Григорьевна
д. Истомино
Рождение ребёнка
04.09.1936
Дочь: Шенаева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Гаврилова Соломонида Григорьевна
д. Истомино
Смерть
12.10.1977
Вязьма