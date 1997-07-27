Гаврилова Соломонида Григорьевна
Место рожденияд. Истомино
Дата рождения10.08.1900
Дата смерти04.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Истомино
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гаврилов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
10.02.1929
Сын: Гаврилов Семён Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Гаврилович
д. Истомино
Рождение ребёнка
15.06.1934
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Гаврилович
д. Истомино
Рождение ребёнка
04.09.1936
Дочь: Шенаева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Гаврилович
д. Истомино
Смерть
04.01.1993
Вязьма