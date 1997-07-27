Гаврилова Соломонида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Соломонида Григорьевна

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Место рождения

д. Истомино

Дата рождения

10.08.1900

Дата смерти

04.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Истомино
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
10.02.1929

Сын: Гаврилов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Гаврилович

д. Истомино
Рождение ребёнка
15.06.1934

Сын: Гаврилов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Гаврилович

д. Истомино
Рождение ребёнка
04.09.1936

Дочь: Шенаева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Гаврилович

д. Истомино
Смерть
04.01.1993
Вязьма
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