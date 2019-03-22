Гаврилов Иван Алексеевич
Место рожденияд. Истомино
Дата рождения15.06.1934
Дата смерти06.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1934
д. Истомино
Рождение ребёнка
19.04.1957
Сын: Гаврилов Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1958
Дочь: Козлова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Егоровна
г. Вязьма
Рождение ребёнка
23.12.1962
Дочь: Хохлова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Мария Егоровна
Смерть
06.03.1972
г. Вязьма