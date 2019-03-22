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Гаврилов Иван Алексеевич

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Место рождения

д. Истомино

Дата рождения

15.06.1934

Дата смерти

06.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1934

Отец: Гаврилов Алексей Гаврилович

Мать: Гаврилова Соломонида Григорьевна

д. Истомино
Рождение ребёнка
19.04.1957

Сын: Гаврилов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1958

Дочь: Козлова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Егоровна

г. Вязьма
Рождение ребёнка
23.12.1962

Дочь: Хохлова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Мария Егоровна

Смерть
06.03.1972
г. Вязьма
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