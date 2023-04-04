Сурова (Дмитриева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1904
Дата смерти06.09.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904
Отец: Дмитриев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1928
Дочь: Мельничук Капитолина
Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван
Ufa, Bashkortostan, Russia, Soviet Union
Рождение ребёнка
1933
г Уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суров Сергей
Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель в детском доме | По словам родни в числе воспитанников был легендарный ребенок герой: воспетый в Советском Союзе - Павлик Морозов
Смерть
06.09.1990
Ufa, Bashkortostan, Russia