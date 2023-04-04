Сурова (Дмитриева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова (Дмитриева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1904

Дата смерти

06.09.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904

Отец: Дмитриев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1928

Дочь: Мельничук Капитолина

Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван

Ufa, Bashkortostan, Russia, Soviet Union
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван

г Уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суров Сергей

Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Суров (сыровин) Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель в детском доме | По словам родни в числе воспитанников был легендарный ребенок герой: воспетый в Советском Союзе - Павлик Морозов
Смерть
06.09.1990
Ufa, Bashkortostan, Russia
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