Верниковская (Сурова) Вера 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верниковская (Сурова) Вера

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Место рождения

г Уфа

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Суров (Сыровин) Иван Петрович

Мать: Сурова (Дмитриева) Анна Васильевна

г Уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верниковский Владислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верниковский Владислав

Смерть
Неизвестно

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