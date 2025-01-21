Верниковская (Сурова) Вера
Место рожденияг Уфа
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
г Уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верниковский Владислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верниковский Владислав
Смерть
Неизвестно