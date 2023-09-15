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Прийменко Моккий Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Прийменко ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Прийменко Гордей Моккиевич

Мать ребёнка: Прийменко Елена Евсеевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Прийменко Спиридон Моккиевич

Мать ребёнка: Прийменко Елена Евсеевна

Рождение ребёнка
07.03.1874

Дочь: Евдокия Моккиевна

Мать ребёнка: Прийменко Елена Евсеевна

ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1874г,лист-81,зап-11
Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Прийменко Григорий Моккиев

Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-5,зап-6
Рождение ребёнка
30.08.1880

Дочь: Вера Моккиевна

Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Прийменко Свирид Моккиевич

Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
10.11.1889

Дочь: Татьяна Моккиева

Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Степан Моккиевич

Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Фекла Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Елена Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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