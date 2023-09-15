Прийменко Моккий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Прийменко ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1866
Сын: Прийменко Гордей Моккиевич
Мать ребёнка: Прийменко Елена Евсеевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Прийменко Спиридон Моккиевич
Мать ребёнка: Прийменко Елена Евсеевна
Рождение ребёнка
07.03.1874
Дочь: Евдокия Моккиевна
Мать ребёнка: Прийменко Елена Евсеевна
ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1874г,лист-81,зап-11
Рождение ребёнка
30.01.1877
Сын: Прийменко Григорий Моккиев
Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-5,зап-6
Рождение ребёнка
30.08.1880
Дочь: Вера Моккиевна
Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.1883
Сын: Прийменко Свирид Моккиевич
Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
10.11.1889
Дочь: Татьяна Моккиева
Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Прийменко Степан Моккиевич
Мать ребёнка: Прийменко Фекла Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прийменко Елена Евсеевна
Смерть
Неизвестно