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(Прийменко) Евдокия Моккиевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

07.03.1874

Дата смерти

10.08.1874

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1874

Отец: Прийменко Моккий Григорьевич

Мать: Прийменко Елена Евсеевна

ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1874г,лист-81,зап-11
Крещение
07.03.1874
Godparents:Криволукский крестьянин Корсунов Георгий Григорьевич и д.Рулевой Московской губ.,гос.крестьянина Алексея Андреевича Олефира жена - Евдокия Пркофьевна
Смерть
10.08.1874
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-150,зап-24
Похороны
12.08.1874
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