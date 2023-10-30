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Прийменко Фекла Алексеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Прийменко Григорий Моккиев

Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-5,зап-6
Рождение ребёнка
30.08.1880

Дочь: Вера Моккиевна

Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Прийменко Свирид Моккиевич

Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.11.1889

Дочь: Татьяна Моккиева

Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Степан Моккиевич

Отец ребёнка: Прийменко Моккий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Моккий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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