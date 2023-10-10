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Прийменко Гордей Моккиевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Прийменко Моккий Григорьевич

Мать: Прийменко Елена Евсеевна

Бракосочетание
23.10.1888

Жена: Прийменко-2-Й Бр. Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
03.08.1889

Сын: Прийменко Степан Гордеевич

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Раздобудько Мария Гордеевна

Мать ребёнка: Прийменко-2-Й Бр. Наталья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Пелагея Антоновна

Смерть
Неизвестно
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