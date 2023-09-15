Кирякулова Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякулова Феодора

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кирякулов Василий Пефтиев

Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: София Пефтиева

Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев

Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кирякулов Илья Пефтиев

Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ефимия Пефтиева

Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кирякулов Ефим Пефтиев

Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирякулов Пефтий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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