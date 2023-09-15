Кирякулова Феодора
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кирякулов Василий Пефтиев
Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: София Пефтиева
Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев
Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ефимия Пефтиева
Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кирякулов Пефтий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно