Кирякулов Пефтий Васильевич
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1774
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1774
Отец: Кирякулов Василий
Мать: ?
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кирякулов Василий Пефтиев
Мать ребёнка: Кирякулова Феодора
Рождение ребёнка
1807
Дочь: София Пефтиева
Мать ребёнка: Кирякулова Феодора
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев
Мать ребёнка: Кирякулова Феодора
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Кирякулова Феодора
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ефимия Пефтиева
Мать ребёнка: Кирякулова Феодора
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Кирякулова Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирякулова Феодора
Смерть
1821