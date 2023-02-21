Рахелькина (Агронат) Геня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахелькина (Агронат) Геня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

09.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дума Берта Иосифовна

Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф

Рождение ребёнка
1888

Сын: Рахелькин Зелик Иосифович

Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Рахелькина Хая Иосифовна

Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Рахелькина Лиза Иосифовна

Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рахелькин Нота Иосифович

Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Рахелькина Роза Иосифовна

Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф

Рождение ребёнка
1903

Сын: Рахелькин Борис Иосифович

Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф

Смерть
09.07.1937
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