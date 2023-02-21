Рахелькина (Агронат) Геня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти09.07.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дума Берта Иосифовна
Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф
Рождение ребёнка
1888
Сын: Рахелькин Зелик Иосифович
Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Рахелькина Хая Иосифовна
Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Рахелькина Лиза Иосифовна
Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Рахелькина Роза Иосифовна
Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рахелькин Борис Иосифович
Отец ребёнка: Рахелькин Иосиф
Смерть
09.07.1937