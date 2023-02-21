Рахелькина Лиза Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахелькина Лиза Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Рахелькин Иосиф

Мать: Рахелькина Геня

Смерть
1918
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