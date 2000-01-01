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Рахелькин Нота Иосифович
Рахелькин Нота Иосифович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1911
Пол
Мужской
Отец
Рахелькин Иосиф
1861 г.р.
Мать
Рахелькина (Агронат) Геня
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Рахелькин Иосиф
Мать:
Рахелькина Геня
Смерть
1911
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