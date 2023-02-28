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Семён Евсеев

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1879

Отец: Евсевий Алексеев

Мать: Елизавета Егорова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.10.1897

Жена: Марфа Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903

Сын: Алешин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1906

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1909

Сын: Алешин Александр Семёнович

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Владимир Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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