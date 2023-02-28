Семён Евсеев
Место рождения
Дата рождения31.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1879
Отец: Евсевий Алексеев
Мать: Елизавета Егорова
Бракосочетание
17.10.1897
Жена: Марфа Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903
Сын: Алешин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
18.07.1906
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
13.03.1909
Сын: Алешин Александр Семёнович
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
12.07.1912
Сын: Владимир Семёнов
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно