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Марфа Михайлова

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Место рождения

д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1897

Муж: Семён Евсеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903

Сын: Алешин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семён Евсеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1906

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Евсеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1909

Сын: Алешин Александр Семёнович

Отец ребёнка: Семён Евсеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Владимир Семёнов

Отец ребёнка: Семён Евсеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Евсеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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