Марфа Михайлова
Место рожденияд.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1897
Муж: Семён Евсеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903
Сын: Алешин Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семён Евсеев
Рождение ребёнка
18.07.1906
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Евсеев
Рождение ребёнка
13.03.1909
Сын: Алешин Александр Семёнович
Отец ребёнка: Семён Евсеев
Рождение ребёнка
12.07.1912
Сын: Владимир Семёнов
Отец ребёнка: Семён Евсеев
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Евсеев
Смерть
Неизвестно