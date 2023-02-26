Елизавета Егорова
Место рожденияд.Новые Пересуды села Свадицы Духовщинского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смерти14.04.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новые Пересуды села Свадицы Духовщинского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1874
Муж: Евсевий Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1877
Сын: Тимофей Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев
Рождение ребёнка
31.01.1879
Сын: Семён Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев
Рождение ребёнка
02.03.1881
Сын: Герасим Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хиония Евсевиева
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев
Рождение ребёнка
23.11.1885
Сын: Григорий Евсевиев
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев
Рождение ребёнка
23.02.1887
Сын: Василий Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев
Рождение ребёнка
15.02.1890
Сын: Фёдор Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев
Рождение ребёнка
До 1895
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев
Смерть
14.04.1898
Рождение ребёнка
12.09.1975
Дочь: Надежда Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий Алексеев