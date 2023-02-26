Елизавета Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Егорова

Елизавета Егорова

avatar

Место рождения

д.Новые Пересуды села Свадицы Духовщинского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

14.04.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новые Пересуды села Свадицы Духовщинского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1874

Муж: Евсевий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1877

Сын: Тимофей Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1879

Сын: Семён Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1881

Сын: Герасим Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Хиония Евсевиева

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Рождение ребёнка
23.11.1885

Сын: Григорий Евсевиев

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1887

Сын: Василий Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1890

Сын: Фёдор Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Алешин Павел Евсеевич

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
14.04.1898
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1975

Дочь: Надежда Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close