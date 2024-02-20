Черныш Игнатий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Черныш Василий Максимович
Мать: Черныш Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1802 ст.
Сын: Черныш Климент Игнатьевич
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Черныш Игнатий Игнатьевич
Мать ребёнка: Черныш Мария
Рождение ребёнка
21.04.1811 ст.
Дочь: Черныш Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Черныш Мария
Рождение ребёнка
28.10.1814 ст.
Дочь: Черныш Параскева Игнатьевна
Мать ребёнка: Черныш Мария
Бракосочетание
До 1816
Жена: Черныш Мария
Бракосочетание
14.07.1818 ст.
Жена: Черныш Агреппина
Успенская церковь, оба вторым браком
Рождение ребёнка
20.04.1819 ст.
Дочь: Момот Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Черныш Агреппина
Рождение ребёнка
03.08.1821 ст.
Мать ребёнка: Черныш Агреппина
Смерть
Неизвестно