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Черныш Игнатий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Черныш Василий Максимович

Мать: Черныш Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1802 ст.

Сын: Черныш Климент Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Черныш Игнатий Игнатьевич

Мать ребёнка: Черныш Мария

Рождение ребёнка
21.04.1811 ст.

Дочь: Черныш Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Черныш Мария

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.10.1814 ст.

Дочь: Черныш Параскева Игнатьевна

Мать ребёнка: Черныш Мария

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Черныш Мария

Бракосочетание
14.07.1818 ст.

Жена: Черныш Агреппина

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, оба вторым браком
Рождение ребёнка
20.04.1819 ст.

Дочь: Момот Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Черныш Агреппина

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
03.08.1821 ст.

Сын: Черныш Иосиф Игнатьевич

Мать ребёнка: Черныш Агреппина

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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