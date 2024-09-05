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Черныш Агреппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Смена фамилии
До 1818
По первому браку была Мартынюк
Бракосочетание
14.07.1818 ст.

Муж: Черныш Игнатий Васильевич

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, оба вторым браком
Рождение ребёнка
20.04.1819 ст.

Дочь: Момот (Черныш) Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
03.08.1821 ст.

Сын: Черныш Иосиф (Исаакий) Игнатьевич

Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич

Погребище, Вінницька область

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