Черныш Агреппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Смена фамилии
До 1818
По первому браку была Мартынюк
Бракосочетание
14.07.1818 ст.
Успенская церковь, оба вторым браком
Рождение ребёнка
20.04.1819 ст.
Дочь: Момот (Черныш) Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1821 ст.
Сын: Черныш Иосиф (Исаакий) Игнатьевич
Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич