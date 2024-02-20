Черныш Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Черныш Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кравчук Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно