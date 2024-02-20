Черныш Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черныш Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Черныш Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Черныш Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Черныш Федор Васильевич

Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кравчук Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Черныш Никита Васильевич

Отец ребёнка: Черныш Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черныш Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
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