Черныш Никита (Никифор) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Черныш Василий Максимович
Мать: Черныш Ирина Ивановна
Военная служба
1813
Отдан в рекруты
Бракосочетание
16.05.1837 ст.
Жена: Черныш Елена Григорьевна
Успенская церковь
Демобилизация
До 1837
Получение воинского звания/чина
До 1837
Отставной Унтер-офицер
Смерть
Неизвестно