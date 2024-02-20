Черныш Никита (Никифор) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черныш Никита (Никифор) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1757 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Черныш Василий Максимович

Мать: Черныш Ирина Ивановна

Военная служба
1813
Погребище, Вінницька область
Отдан в рекруты
Бракосочетание
16.05.1837 ст.

Жена: Черныш Елена Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Демобилизация
До 1837
Погребище, Вінницька область
Получение воинского звания/чина
До 1837
Отставной Унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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