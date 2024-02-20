Черныш Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти20.06.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Черныш Игнатий Игнатьевич
Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1811 ст.
Дочь: Черныш Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1814 ст.
Дочь: Черныш Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич
Бракосочетание
До 1816
Смерть
20.06.1818 ст.
Успенская церковь, возраст смерти 33 года