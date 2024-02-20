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Черныш Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

20.06.1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Черныш Игнатий Игнатьевич

Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1811 ст.

Дочь: Черныш Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.10.1814 ст.

Дочь: Черныш Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Черныш Игнатий Васильевич

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
До 1816

Муж: Черныш Игнатий Васильевич

Смерть
20.06.1818 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, возраст смерти 33 года
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