Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Между 1875 и 1877

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никифоров Савелий Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Никифорова) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Никифорова) Агапия Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Никифоров Семен Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Никифоров Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Никифорова) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1875 и 1877

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