Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиМежду 1875 и 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Никифоров Савелий Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Никифорова) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Никифорова) Агапия Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никифоров Семен Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никифоров Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Никифорова) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Андреевич
Смерть
Между 1875 и 1877